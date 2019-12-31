Гилевская роща приглашает тюменцев на новогодние забавы

Источник фото: Центр культуры и творчества «Тюмень»

Гилевская роща на время новогодних каникул станет одной из главных площадок для праздничных гуляний и зимних забав. До 7 января включительно здесь будут проходить игры, конкурсы, массовые развлечения.

Ежедневно в дни каникул для тюменцев и гостей города будут проводить мероприятия в Гилевской роще. Например, 2 января жители Тюмени соберутся на массовую игру в снежки, 3 января будет объявлен Днем свиданий и поцелуйных игр, 4 января – Днем пингвина, в этот день пройдет увлекательная викторина на тему Антарктиды. 5 января состоится забег Снегурочек, а 6 января всех желающих приглашают принять участие в конкурсе красоты среди Бабок-ежек "Страшная сила". В заключительный день, 7 января, гости окунутся в атмосферу рождественских сказок, пишет "Тюменская область сегодня".

Вход на все мероприятия свободный, начало в 12:00. Организатором мероприятий выступает Центр культуры и творчества "Тюмень".