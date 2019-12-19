В Тюмени презентуют региональный VR-тур

Сегодня в музейном комплексе им. И.Я. Словцова пройдет презентация второго регионального VR-тура — "Ссылка Императорской семьи Николая II в городе Тобольске".

"Проводником в этом виртуальном путешествии будет правнук повара Ивана Харитонова, разделившего трагическую участь императорской семьи, историк и писатель Петр Мультатули. Погрузившись в далекий 1918 год, зритель сможет увидеть ожившую историю последних дней жизни императорской семьи в доме сибирских губернаторов, который стал для них родным почти на девять месяцев", — рассказали ГАУК ТО "ТМПО".

Вскоре проект будет запущен в музеях Ялуторовска и Тобольска. Первый виртуальный тур — "Дальняя государева вотчина" — повествует об истории освоения Сибири.