Выездное заседание Общественной палаты Тюменского района провели в поселке Винзили

Очередное выездное заседание Общественной палаты Тюменского района провели в поселке Винзили в канун Дня Конституции РФ. До его начала общественники посетили несколько социальных объектов, в том числе детскую школу искусств и строящуюся поликлинику.

На встрече выступила глава местной администрации Елена Осипова. Она рассказала о реализации социально значимых проектов и общественных инициатив на территории Винзилинского муниципального образования.

Начальник управления ЖКХ Артем Чертов представил доклад о мероприятиях по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории района. Директор Службы заказчика района Тарас Опанасюк сообщил о результатах деятельности по общественному контролю за дорожными работами и ремонтом многоквартирных домов. Законодательство предусматривает, что именно члены общественных палат являются главными общественными контролерами в этом вопросе. В связи с этим организуются совместные выезды до и после проведения работ, ведется прием пожеланий, а на все выявленные замечания следует незамедлительная реакция по их устранению, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Данная встреча не стала исключением, благодаря правильно выстроенному диалогу были оперативно внесены коррективы для решения важных задач.

Как отмечают члены Общественной палаты района, возникающие проблемы успешно решаются в активном взаимодействии с органами власти. Например, ранее удалось максимально быстро и эффективно урегулировать ситуацию с отсутствием остановок после реконструкции федеральной трассы у села Борки.