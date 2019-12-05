В Тюменском районе обновляют страусиную ферму

09:20 05 декабря 2019
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Фото: группа "Страусиная ферма "Тюменский страус"" / vk.com

Расширение страусиной фермы завершается в селе Чикча Тюменского района. Инвестиционный проект находится на сопровождении фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Проектом предусмотрено строительство шести новых помещений: административного здания, кафе, гостиницы и трех зданий для содержания животных.

"На сегодняшний день здание гостиницы возведено, обеспечено инженерными коммуникациями, завершена внутренняя отделка, приобретена мебель. Три номера первого этажа введены в эксплуатацию, открыто кафе для посетителей. В зданиях для содержания животных завершается внутренняя отделка", — рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.   

Страусиная ферма была организована в 2009 году, основным направлением фермерского хозяйства является выращивание и разведение черного африканского страуса. На ферме организованы платные экскурсии для детей и взрослых.

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