В Тюменском районе обновляют страусиную ферму

Расширение страусиной фермы завершается в селе Чикча Тюменского района. Инвестиционный проект находится на сопровождении фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".
Проектом предусмотрено строительство шести новых помещений: административного здания, кафе, гостиницы и трех зданий для содержания животных.
"На сегодняшний день здание гостиницы возведено, обеспечено инженерными коммуникациями, завершена внутренняя отделка, приобретена мебель. Три номера первого этажа введены в эксплуатацию, открыто кафе для посетителей. В зданиях для содержания животных завершается внутренняя отделка", — рассказал генеральный директор Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.
Страусиная ферма была организована в 2009 году, основным направлением фермерского хозяйства является выращивание и разведение черного африканского страуса. На ферме организованы платные экскурсии для детей и взрослых.
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