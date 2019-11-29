Наблюдать за хакатоном "VR/AR Fest Тюмень" можно в прямом эфире

Фото: детский технопарк "Кванториум"

Первый межрегиональный хакатон виртуальной и дополненной реальности "VR/AR FEST ТЮМЕНЬ" стартует сегодня, 29 ноября, на площадке пространства коллективной работы "Точка кипения" (Тюменский технопарк, ул. Республики, 142, этаж 2).

Участие в хакатоне принимают команды обучающихся образовательных организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 11 до 18 лет. В течение трёх дней вплоть до 1 декабря им предстоит демонстрировать свои навыки программирования и 3D-моделирования, соревнуясь в трёх номинациях: Business, Culture и Edutainment.

В номинации Business задание для ребят подготовил партнер организатора мероприятия, детского технопарка "Кванториум" - Тюменская домостроительная компания. В рамках фестиваля командам нужно будет подготовить проект планировки жилья для современного человека и воссоздать квартиру в виртуальной реальности, а также разработать дизайн проект жилого дома по заданным макетам.

Перед участниками номинации Culture компания "Ключевой фактор" совместно с Департаментом туризма Тюменской области ставят амбициозную и полезную для всех жителей областной столицы задачу – воссоздать в дополненной реальности старинный образ памятников или зданий города Тюмени.

Компания "Анлим-ИТ" предлагает проектным командам разработать VR-тренажер для военных и сотрудников полиции, который позволит развить скорость реакции на слух. Это задание предстоит выполнить ребятам в номинации Edutainment.

Три команды, ставшие лучшими в каждой из номинаций, смогут представлять наш регион на федеральном фестивале виртуальной и дополненной реальности, который пройдет в Москве.

Наблюдать за работой участников хакатона "VR/AR Fest Тюмень" можно в режиме online по ссылке.