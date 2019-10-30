Ради компенсации за БАДы пенсионерка перевела мошеннику полмиллиона

Крупной суммы лишилась 70-летняя жительница Ишима.
Женщине позвонил неизвестный и сказал, что ей полагаются компенсационные выплаты за купленные БАДы в размере 16 млн рублей. Чтобы их получить, пенсионерке предложили написать заявление и оплатить регистрационный сбор. Женщина перечислила злоумышленникам 580 тыс. рублей. Вскоре ей позвонил якобы адвокат и сказал, что судебный процесс она выиграла, но, чтобы обналичить счет, нужно опять заплатить. Пенсионерка попросила занять ей необходимую сумму у звонивших, после этого связь прекратилась.
Возбуждено уголовное дело.
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