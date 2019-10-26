Подключение Интернета в частном доме. Мифы и предрассудки

Интернет сегодня стал неотъемлемой частью жизни подавляющего большинства людей. У жителей многоквартирных домов – богатый выбор, ведь для них обычно услуги выхода в Сеть предоставляют сразу несколько провайдеров. Другое дело – частные дома.

Подключая частный сектор, провайдер, как правило, получает меньшее число потенциальных клиентов при бОльших тратах. Многие провайдеры в принципе отказываются проводить сети к частникам. Из-за этого пользователи нередко думают, что подвести Интернет в частный дом – дорого, трудно и невыгодно, а полученный Интернет не будет отличаться хорошей скоростью. Но так ли это на самом деле?

Для начала, рассмотрим самые популярные способы выхода в Интернет в частных домах. Это xDSL, LTE и PON.

Подключение xDSL требует наличия телефонной линии и осуществляется через модем. И это главный минус данной технологии. Не обязательно телефонная линия должна быть в вашем доме, достаточно её наличия в районе проживания. Хотя xDSL может обеспечить до 200 Мбит/сек, в случае большого количества пользователей в районе фактическая скорость будет низкой. Также возможно долгое время ожидания подключения.

LTE (или 3G/4G) – способ подключения через мобильную связь с помощью сим-карты и модема. Если использовать модем со встроенным Wi-Fi или модем в паре с Wi-Fi роутером, вы легко сможете "раздавать" Интернет даже на большой дом. Плюс и в том, что мобильные операторы стараются покрыть как можно больше населенных пунктов. Но при таком подключении пользователь оказывается сильно зависим от сигнала, как следствие – высокий пинг, долгие загрузки и даже обрывы соединения. Решить проблему можно, купив дорогостоящее оборудование по усилению сигнала, однако утверждать, что даже оно поможет, нельзя.

Самым популярным и оптимальным решением подключения к сети Интернет в частном доме является технология PON (Passive Optical Network – пассивная оптическая сеть). PON гарантирует стабильный сигнал с высокой скоростью, быстроту установки и круглосуточную службу поддержки. Более того, через оптоволокно можно подключить несколько услуг разом: и телефон, и кабельное телевидение, и доступ в Интернет. А самым требовательным пользователям будет приятно узнать, что оптоволокно даёт возможность передавать данные большого объема, в том числе, такие требовательные к стабильности сигнала, как голос и видео.

При этом стоимость обслуживания подобной сети считается низкой, что развенчивает главный миф о проведении и подключении Интернета в частном доме – дороговизну. Благодаря PON-технологии отпала нужда протягивать кабель в каждый отдельный дом, так как с её помощью возможно организовывать подключение нескольких десятков абонентов к сети всего лишь по одному оптоволокну. Таким образом, без потери качества экономит и провайдер, и пользователь.

В Тюмени Интернет в частный сектор много лет успешно проводит "Русская компания". Провайдер обладает достаточно широкой сетью покрытия, предлагает приятные тарифы и гарантирует высокий уровень сервиса. Компания регулярно дарит тюменцам приятные и полезные бонусы. Так до 31 декабря 2019 года действует акция "Дружные соседи", благодаря которой можно получить скидку до 25% на подключение частных домов, дач и коттеджей к Интернету по технологии PON.

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