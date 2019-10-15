На тюменских трассах выявили 10 тысяч нарушений скоростного режима

С начала 2019 года на трассах Тюменской области наряды ДПС выявили более 10 тысяч нарушений скоростного режима. Нарушения фиксировались с помощью скоростемеров как при несении службы в стационарном режиме, так и при движении, регистрируя превышение скорости во встречном и попутном транспортном потоках.

"В течение этой недели инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД контролируют скоростной режим на опасных участках федеральных автодорог Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень в Исетском районе, а также на региональных дорогах, где отмечается повышенная аварийность: Шадринск — Ялуторовск, Ялуторовск — Ярково", — отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Рейдовые мероприятия по контролю за скоростным режимом в Уватском и Тобольском районах трассы Тюмень — Ханты-Мансийск пройдут при поддержке беспилотных летательных аппаратов.