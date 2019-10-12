В детском саду в тюменской деревне практикуют baby-йогу и танцуют зумбу

Спортивные пятиминутки для воспитателей и родителей в детском саду деревни Ушакова Тюменского района проходят давно. А сейчас здесь начали практиковать еще baby-йогу и танцевать зумбу, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Участие принимают все наши воспитатели. Это помогает развивать организованность и собранность, а также поддерживать тонус, укреплять здоровье. Настроение после таких занятий поднимается. Особенно это заметно, когда в зарядках участвуют родители – они уходят довольными, со счастливыми улыбками", рассказывает Екатерина Ситникова, физкультурный работник детского сада.

В этот раз разминка прошла по относительно новой фитнес-программе "Zumba" в стиле латиноамериканских танцев. Направление только недавно стали применять в детском саду, но с первых занятий стало понятно, что оно станет одним из любимых, ведь зумба отличается зажигательностью и динамичностью, создает отличное настроение.

Ещё одно интересное направление в детском саду – это baby-йога. Занятия для детей проходят в кружке дополнительного образования, который также ведет Екатерина Ситникова. Йога направлена на растяжку, укрепление мышц, на общее поддержание здоровья, а также развитие гибкости у детей.

Каждый вторник и четверг Екатерина Ситникова проводит вечерние фитнес-занятия для всех педагогов, куда приглашаются и просто желающие среди жителей микрорайона.

Заведующая детским садом Наталья Попова заметила, что на этом педагоги не остановятся и будут активно привлекать жителей к коллективным занятиям спортом, а также искать новые формы для зарядок и физкультминуток.

Отметим, что корпоративный спорт в Тюменском районе в рамках Федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" стал популярен среди педагогов, воспитателей, а также сотрудников учреждений культуры и спорта.