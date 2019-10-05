Наставники из Санкт-Петербурга помогают тюменским актерам с инвалидностью поставить спектакль

Участники театральной лаборатории для людей с инвалидностью в Тюмени пройдут обучение у экспертов из Санкт-Петербурга и поставят спектакль, премьера которого состоится 15 декабря, пишет "Мгатюмень".

Пятидневное обучение в театральном центре "Космос" проводят – режиссер Дмитрий Крестьянкин и драматург Элина Петрова из Санкт-Петербурга.

Продолжат работу с участниками руководитель лаборатории, театровед, член Ассоциации театральных критиков России Александрина Шаклеева и художник, художественный руководитель "Космоса" Мария Хайбуллина. Каждый участник сможет принять участие в создании спектакля в той или иной роли: от актера до декоратора.

Информация о том, что станет материалом для спектакля и какую форму выберут эксперты, пока остается в секрете.

Напомним, что инклюзивная театральная лаборатория "Здесь я" выиграла грант от Росмолодежи. Ее первый этап прошел в августа. Тогда тюменские event-менеджеры культурных событий, социальные психологи и педагоги обучились творческой работе с людьми с инвалидностью.