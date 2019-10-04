Жители Тюмени выбирают лучшие малые и средние предприятия

Фото организаторов конкурс

Стартовал второй этап конкурса "Тюменская марка" — интернет-голосование. Жители областной столицы и всего региона могут зайти на сайт marka72.ru и выбрать лучшие, по их мнению, предприятия. Голосование продлится с 1 по 27 октября. Об этом шла речь в ходе встречи организаторов городского конкурса и участников в здании администрации Тюмени.

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых подчеркнул, что в этом году заявилось достаточно много новых участников, у которых есть большой потенциал для победы: "Последние три года продолжается активная трансформация конкурса, мы заинтересованы в его динамичном развитии с учетом пожеланий участников. В этом году мы организовали три форсайт-сессии с участием бизнеса, учли мнения и пожелания предпринимательского сообщества. Потому формат конкурса этого года во многом соответствует ожиданиям предпринимателей".

В этом году на предприятия участников приедут профессиональные эксперты, готовые дать консультации по различным аспектам деятельности: "Профессионалы не будут инспектировать предпринимателей и выставлять оценки их деятельности, они приедут в качестве помощников для развития вашего бизнеса", — обратился к участникам конкурса Сергей Толстых.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Аверина отметила, что в рамках конкурса организаторы пригласят 7 известных бизнес-тренеров и опытных бизнесменов-практиков, которые проведут образовательные сессии: "В октябре запланированы встречи с топовыми спикерами региона в сфере бизнеса, которые готовят новые темы тренингов специально для встречи с участниками конкурса".

Организаторы отмечают, что в настоящее время продолжается подготовка к масштабной выставке в спорткомплексе "Центральный", которая состоится 26 и 27 октября. "Мы хотим организовать семейный праздник для жителей и гостей города с концертной программой, розыгрышами призов, активностями для детей и интересной выставкой продукции и услуг тюменских предприятий. Приглашаем всех принять участие в этом празднике", — подвела итог Елена Аверина.

Отметим, конкурс "Тюменская марка" проводится в областной столице в 17 раз. В этом году на участие в нем подано 110 заявок. Конкурс направлен на развитие предпринимательства города Тюмени.