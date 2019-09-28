Тюменцев ждут на концертах, посвященных Дню пожилых людей

Осень – самое подходящее время для теплого и душевного праздника – Дня пожилых людей. Этот международный праздник отмечается во всем мире с 1991 года. В этот день принято поздравлять своих близких старшего поколения.

Центр культуры и творчества "Тюмень" поздравит всех жителей города. Именно с этой целью в Домах культуры подготовили насыщенные программы с бесплатным входом для всех желающих.

Так, 28 сентября в 15:00 в Доме культуры "Орфей" состоится программа "Пусть душа усталости не знает".

Дом культуры "Водник" порадует программами "Вечер теплых воспоминаний" (1 октября в 14:00, вход по приглашениям).

ДК "Орфей" ждет всех желающих на мероприятии "Души запасы золотые" (1 октября в 14:00).

Дом культуры и творчества "Торфяник" приглашает на концерт "Возраст осени прекрасный" 3 октября в 15:00. Для гостей выступят коллективы "Торфяника" и Тюменский оркестр русских народных инструментов им Л.Ф. Беззубова.

Завершит столь масштабное празднование Дня пожилых людей яркая танцевальная программа "Как молоды мы были", которая пройдет в Доме национальных культур "Строитель" 3 октября в 18:00.