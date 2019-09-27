Куда сходить с детьми в Тюмени 28 и 29 сентября

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи! Желаем вам прекрасных выходных.

"Волшебный горшочек"

Когда: 28 сентября в 11:00 и 12:30

Где: "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

0+

Сказочная история по мотивам сказки братьев Гримм. Маленькие зрители оказываются в маленьком городке, где есть пекарь, лекарь, дворник, добрая старушка, жадный мясник и маленькая девочка. Если желаете отведать волшебной каши — милости просим!

"Муха-Цокотуха"

Когда: 28 сентября в 12:00

Где: Театр кукол, ул. Кирова, 36

Стоимость: 200-500 рублей

0+

Сказку о красавице Мухе-Цокотухе, страшном злодее Пауке и храбром Комаре знают, наверное, все. Вашим, дорогие зрители, бабушкам и дедушками читали эту сказку ваши прабабушки и прадедушки, ваши бабушки и дедушки, в свою очередь, читали её вашим родителям, которые теперь читают её вам. А вот сегодня вы УВИДИТЕ эту удивительную историю в исполнении артистов Тюменского театра кукол!

Турнир по боксу

Когда: 28-29 сентября

Где: на базе СК "Строймаш" (ул.Индустриальная, 49а)

Вход свободный

6+

VII ежегодный Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров имени Евгения Макаренко состоится в Тюмени с 27 по 29 сентября.

Участие в турнире примут команды из регионов России и ближнего зарубежья. В Тюмень прибудут сборные ХМАО-Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Башкортостан и Алтайского края, а также Узбекистана и Казахстана.

В пятницу, 27 сентября, с 13:00 до 16:30 состоятся предварительные бои. Торжественное открытие турнира начнется в 17:00 и продолжится новыми боями. 28 сентября в 12:00 стартует полуфинал. Финальные бои назначены на 29 сентября, начало в 12:00. Вход для зрителей свободный! Поддержать спортсменов и поделиться бесценным опытом в Тюмень приедут заслуженные тренеры России, заслуженные мастера спорта, чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. Среди них: Василий Вольф, Николай Хромов, Александр Малетин, Гайдарбек Гайдарбеков, Александр Поветкин, Руслан Проводников, Николай Валуев.

Евгений Макаренко – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Европы и Мира. Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров им. Евгений Макаренко проводится в Тюмени каждый сентябрь с 2013 года, открывая боксерский соревновательный сезон в регионе.

Организаторами турнира выступают Федерация бокса Тюменской области, Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, МАУ ДО ДЮСШ "Прибой".

II блок Фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер"

Когда: 28 сентября , с 11:00- до 15:00

Где: ул. Тульская, 4/3, Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова

Вход свободный!

6+

Во время второго блока, 26-28 сентября, гостей фестиваля ждут различные мероприятия, посвященные творчеству Астрид Линдгрен, Сельмы Лагерлёф и других детских писателей и иллюстраторов Швеции, а также знакомство со страной, ее традициями, культурой, знаменитыми личностями.

В программе: интерактивные конкурсы, театральные постановки, литературно-музыкальные гостиные, театрализованные чтения литературных произведений, мероприятия, посвященные писателям, мастер-классы (по созданию сказочных персонажей, шитью, изготовлению цветов из бумаги), игровые программы, литературный пленэр и пр.

Кроме того, посетителей ждут тематические книжно-иллюстративные выставки и киногостиная с мультфильмами по сказкам шведских писателей.

Подробная информация по тел.: 8(3452) 35-98-42, 35-85-95

Кубок "Дружбы народов" по мини-футболу

Когда: 28 и 29 сентября в 10:00

Где: на базе Тюменского индустриального университета (ул.Володарского, 38)

Вход свободный!

6+

28 и 29 сентября состоится городской турнир по мини-футболу на Кубок "Дружбы народов" среди национальных организаций Тюменской области. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Единство нации". Начало соревнований в 10 часов, торжественная церемония открытия запланирована на 14 часов.

На сегодняшний день свое участие подтвердили более 10 команд. За кубок "Дружбы народов" будут бороться представители Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Армении и так далее. Возраст спортсменов от 16 лет и старше.

Дополнительная информация по телефону: 8-950-480-68-70.

"Шоу воды, огня и света"

Когда: 28 и 29 сентября

Где: Тюменский цирк

Цена: 700-1600 рублей

0+

Российская государственная цирковая компания представляет новый грандиозный цирковой проект "Шоу воды, огня и света!" под руководством Заслуженного артиста Росcии Анатолия Сокола! Шоу – где стираются границы реальности и фантазии. Где брошен вызов законам природы.

Шоу – в котором три стихии сливаются воедино и рождается магия трёхмерного пространства. Артисты – обладатели самых престижных международных наград, приглашают окунуться в загадочный мир цирка. Чарующая музыка, завораживающий свет, освежающие брызги фонтана и обжигающие языки пламени перенесут вас в мир иллюзионного циркового искусства, где самые невероятные фантазии становятся реальностью.

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