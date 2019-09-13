В Тобольской больнице установили два новых томографа

Фото Дмитрия Уженцева

В Тобольске возобновили работу кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Аппарат компьютерной томографии (КТ) функционирует круглосуточно для пациентов приемного отделения в штатном режиме. Это оборудование предназначено для диагностики острых нарушений мозгового кровообращения, исследований органов грудной клетки, костной системы. Диагностические возможности нового аппарата КТ в 4 раза превышают возможности предыдущего: на нем можно делать ангиографию (исследование сосудов) любой локализации. На сегодняшний день в областной больнице № 3 Тобольска методом КТ обследуется до 60 человек в день.

Аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), поставленный в рамках Нацпроекта "Здравоохранение", введен в эксплуатацию в начале августа, сразу после установки и проведения всех экспертных замеров.

Кабинет МРТ работает с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00. Основной поток пациентов принимается по полисам ОМС в соответствии с направлением от лечащего врача и через врачебную комиссию. Сейчас кабинет обслуживает до 20 человек за рабочую смену. Возможен прием пациентов на платной основе при наличии свободных мест в графике работы кабинета. Записаться на платное МРТ-обследование можно по телефону 240-204.

Необходимо помнить, что КТ — это обследование, которое проводится с помощью рентгеновских лучей (многослойный рентген), оно позволяет получить объёмное трёхмерное изображение органа и диагностировать его состояние.

Сегодня КТ нередко преподносится как диагностическая процедура, которую можно проходить ежегодно. Это недопустимо по причине серьезной лучевой нагрузки на организм – это как сделать 1000-1500 рентгеновских снимков за одну процедуру. Методы диагностики с помощью КТ и МРТ должен применяться только по строгим показаниям врача и при необходимости, отмечают специалисты ГБУЗ ТО "ОБ№3".