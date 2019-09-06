Юных тюменцев порадуют кукольным спектаклем в музее Словцова

Кукольное представление ожидает малышей и их родителей в Музейном комплексе им И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) 7 сентября в 16:00. Стоимость билета – 200 рублей.
Театр в музее – еще один современный формат, который придется по вкусу многим. Тюменское музейно-просветительское объединение вновь радует горожан постановкой в амфитеатре Музея Словцова.
В этот раз гостей ожидает кукольный спектакль "Загадки природы". Это спектакль-игра, в котором дети вместе с Клоунессой и Бим-Бомом отправятся в путешествие на кораблике, наблюдая разные времена года и удивительные природные явления. Малыши увидят самое настоящее чудо. Весна незаметно перейдет в лето, а пушистая зима придет на смену осени.
Спектакль покажут артисты Тюменского театра кукол. Будет интересно: берите всю семью и скорее приобретайте билеты! На представлении ждут всех тюменцев старше 3 лет.
Подробности по телефонам +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115.
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