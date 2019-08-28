Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени открыт для обмена опытом

За 8 лет работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени на его базе прошли обучение большое число специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. На днях в ФЦН приехали врачи из Бурятии и Татарстана.
Сосудистый нейрохирург Сергей Филимонов из республиканской больницы Казани отметил, что попасть в ФЦН в Тюмени хотел давно, был наслышан о работе клиники: "За время нахождения в центре удалось многое почерпнуть в плане лечения аневризм. Организовать работу во многих больницах так, как у вас — сложно, здесь все на высочайшем уровне. Поразила лаборатория, получение навыков стачивать скорлупу яйца. Это целое мастерство", — рассказал Сергей Александрович.
Тесное сотрудничество у ФЦН и с медицинскими учреждениями Бурятии, немало пациентов из этой Республики направляются в клинику на хирургическое лечение.
"Мы хорошо знакомы с коллегами ФЦН, в первую очередь, специалистами детского отделения — Юрием Якимовым, Маратом Гизатуллиным, главным врачом Альбертом Суфиановым, он корифей в детской нейрохирургии. Впечатлений за эти дни — масса. Понравилось все: системный подход в лечении пациентов, оснащение операционных, методики. Мировой уровень, что тут скажешь", — рассказал Булат Степанов из Улан-Удэ (Бурятия).
Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Альберт Суфианов считает, что обмен опытом — это не только совершенствование профессиональных навыков, это целевая установка на дальнейший рост. По мнению профессора, оказание высокотехнологичной медицинской помощи требует исключительных познаний.
"К нам приезжают по обмену опытом со всего мира. Многие специалисты за небольшой промежуток времени стараются научиться технологиям, внедренным в нашей клинике. Мы разрабатываем уникальные методики, которые возвращают людей к жизни благодаря революционным решениям. Эндоскопическая нейрохирургия тому пример. И неважно откуда приехал к нам врач, важно, когда он вернется на свое рабочее место, полученные им знания помогут ему еще лучше лечить пациентов", — считает Альберт Суфианов.
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