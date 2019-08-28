Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени открыт для обмена опытом

Фото: ФЦН в Тюмени

За 8 лет работы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени на его базе прошли обучение большое число специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. На днях в ФЦН приехали врачи из Бурятии и Татарстана.

Сосудистый нейрохирург Сергей Филимонов из республиканской больницы Казани отметил, что попасть в ФЦН в Тюмени хотел давно, был наслышан о работе клиники: "За время нахождения в центре удалось многое почерпнуть в плане лечения аневризм. Организовать работу во многих больницах так, как у вас — сложно, здесь все на высочайшем уровне. Поразила лаборатория, получение навыков стачивать скорлупу яйца. Это целое мастерство", — рассказал Сергей Александрович.

Тесное сотрудничество у ФЦН и с медицинскими учреждениями Бурятии, немало пациентов из этой Республики направляются в клинику на хирургическое лечение.

"Мы хорошо знакомы с коллегами ФЦН, в первую очередь, специалистами детского отделения — Юрием Якимовым, Маратом Гизатуллиным, главным врачом Альбертом Суфиановым, он корифей в детской нейрохирургии. Впечатлений за эти дни — масса. Понравилось все: системный подход в лечении пациентов, оснащение операционных, методики. Мировой уровень, что тут скажешь", — рассказал Булат Степанов из Улан-Удэ (Бурятия).

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Альберт Суфианов считает, что обмен опытом — это не только совершенствование профессиональных навыков, это целевая установка на дальнейший рост. По мнению профессора, оказание высокотехнологичной медицинской помощи требует исключительных познаний.