Западно-Сибирский НОЦ планирует привлекать ученых с мировым именем мегагрантами

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал старт программы по предоставлению мегагрантов для учёных в рамках создания научно-образвательного центра. Об этом он сообщил на первом заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня в Москве 26 августа.

На защите проекта научно-образовательного центра глава региона отметил, что область намерена работать над повышением кадрового потенциала работы НОЦ. "Мы планируем дать старт программе мегагрантов для привлечения выдающихся учёных, в том числе и из других стран с определенными обязательствами с их стороны по времени пребывания в России, количеству научных публикаций и созданию команды молодых исследователей не менее 15 человек. Помимо этого будем формировать студенческие кампусы, чтобы могли приезжать студенты-исследователи из других регионов и государств", – прокомментировал губернатор.

Напомним, с инициативой создания Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня в 2018 году выступили губернаторы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Основными направлениями деятельности у НОЦ станут "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды. Человек в Арктике", "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Индивидуальные образовательные траектории".

В рамках НОЦ планируется открыть центр по биологической безопасности, специалисты которого смогут работать с микроорганизмами самого высокого класса патогенности; центр технологического моделирования, нацеленный на решение задач предиктивной аналитики "Цифровой керн"; центр системной инженерии; лаборатория "Комплексное изучение Арктики" (совместно с НИУ "Высшая школа экономики") и сеть исследовательских и наблюдательных полигонов для гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, токсиколого-генетического и ихтиологического изучения рек Обь-Иртышского бассейна.

В научно-образовательный центр для решения реперных и прорывных задач уже привлекаются ученые с мировыми именами. Выстроено взаимодействие с партнерами — потенциальными участниками НОЦ. Заключено 18 трехсторонних соглашений с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами, организациями реального сектора экономики.

"Создание научно-образовательного центра мирового уровня в регионе мы рассматриваем как одну из важнейших точек роста для социально-экономического развития всего Западно-Сибирского региона. Поэтому губернаторами трех субъектов – Югры, Ямала и Тюменской области принято решение о совместном участии в этом проекте", – отметил Александр Моор.

В понедельник, 26 августа, в Москве команды пяти регионов защищали проекты научно-образовательных центров мирового уровня. Программу Западно-Сибирского НОЦ большому экспертному совету под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника российского президента Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова представил губернатор Тюменской области Александр Моор. В защите проекта участвовала и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.