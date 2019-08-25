Более 500 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2019 году

Общая протяженность ремонта дорог по Тюменской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году составит более 500 км. Работы будут проходить на 407 объектах.

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, ремонт запланирован на 34 объектах региональных дорог в агломерации (63,2 км) и на 167 объектах региональных дорог вне ее - протяженностью 314,1 км. Отметим, в этом году в программу нацпроекта вошли все региональные дороги вне Тюменской агломерации (г. Тюмень и Тюменский район).

Уже завершены работы по ремонту участка дороги Голышманово-Аромашево (протяженностью 1,6 км), участка дороги "Тюмень-Ишим-Омск" - Гладилово-Скарединка (более 3 км), отремонтированы 3,8 км дороги Средние Чирки – Темная Голышмановского района. На участке автомобильной дороги Бескозобово-Евсино-Ламенский закончены все работы, кроме укрепления на трубах, обустройства пересечений и примыканий.

75% от плана выполнено в Сорокинском, Сладковском и Казанском районе. На финальный этап вышел ремонт на участке дороги Ишим-Казанское – граница Казахстана Казанского района, Ловцово-Степное-Задонка Сладковского района, Ишим – Викулово в Сорокинском районе.

Один из самых масштабных ремонтов в рамках нацпроекта в 2019 году проходит в Нижнетавдинском районе.