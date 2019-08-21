На Всемирных играх полицейских и пожарных тюменцы завоевали пять медалей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных прошли в китайском городе Чэнду. В состязаниях участвовала сборная команда полицейских Тюменской области.

Золото по боксу в индивидуальном зачете на всемирных соревнованиях завоевал сотрудник Госавтоинспекции подполковник полиции Евгений Кишко.

В соревнованиях по армреслингу в индивидуальном зачете первое и третье места занял сотрудник уголовного розыска подполковник полиции Александр Богданов.

Второе место по пауэрлифтингу в индивидуальном зачете занял сотрудник областного ГИБДД майор полиции Петр Чупров.

В соревнованиях по гребле в индивидуальном зачете третье место занял сотрудник ГИБДД области капитан полиции Дмитрий Колесов.