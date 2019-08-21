На Всемирных играх полицейских и пожарных тюменцы завоевали пять медалей

XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных прошли в китайском городе Чэнду. В состязаниях участвовала сборная команда полицейских Тюменской области.
Золото по боксу в индивидуальном зачете на всемирных соревнованиях завоевал сотрудник Госавтоинспекции подполковник полиции Евгений Кишко.
В соревнованиях по армреслингу в индивидуальном зачете первое и третье места занял сотрудник уголовного розыска подполковник полиции Александр Богданов.
Второе место по пауэрлифтингу в индивидуальном зачете занял сотрудник областного ГИБДД майор полиции Петр Чупров.
В соревнованиях по гребле в индивидуальном зачете третье место занял сотрудник ГИБДД области капитан полиции Дмитрий Колесов.
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