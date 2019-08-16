Гастрономический фестиваль пройдет в ресторанах Тюмени и Тобольска

Фото: visit tyumen

29 ресторанов Тюмени и Тобольска примут участие в Гастрономическом фестивале, который стартует 21 августа. На протяжении одного месяца в ресторанах-участниках будут действовать специальные дегустационные сеты от шефповаров.

Главное условие при разработке сетов – блюда должны быть приготовлены с использованием трех ключевых продуктов нынешнего фестиваля – любая местная рыба, капуста и яблоко. Еще одно условие – единая стоимость сетов – 900 рублей за три блюда. Организатором фестиваля выступает Некоммерческое партнерство "Ассоциация гостеприимства Тюменской области", в которую входят крупнейшие рестораны и отели области. Фестиваль проводится для развития гастрономической культуры. В этом году мероприятие посвящено 75-летнему Юбилею Тюменской области.

В рамках фестиваля пройдут различные мероприятия, в том числе, кулинарные поединки. Участники выступят на выездной кулинарной студии, на которой будет проведено несколько поединков между шеф-поварами, участвующими в фестивале.

17 сентября состоится ужин шефов. В данном мероприятии примут участие все шефы фестиваля, вновь собравшись на одной кухне, чтобы приготовить ужин для гостей вечера. 29 сентября состоится десертный бал - финальное мероприятие фестиваля. На одной площадке соберутся лучшие кондитеры города, чтобы представить свои сладкие столы на тему Visit Tyumen. Место проведения - ДК "Нефтяник".