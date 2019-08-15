На праздновании 75-летия Тюменской области выберут самую вкусную ватрушку и разыграют туристические призы

Фото: VisitTyumen

Конкурс на самую вкусную ватрушку по традиционному рецепту состоится среди тюменских заведений 17 августа на площади 400-летия Тюмени в рамках празднования Дня Тюменской области и проведения масштабного Гастрономического фестиваля. Главными судьями будут выступать жители и гости областного центра, также все желающие смогут поучаствовать в розыгрыше и выиграть сертификаты на посещение популярных туристических объектов региона.

Гастрономический фестиваль будет включать четыре площадки. На площадке "Сибирское гостеприимство" представители различных народностей, проживающих на территории региона, представят национальные блюда. На площадке с названием "Сибирь нефтяная" можно будет попробовать черную уху, черное мороженое, черные бюргеры и даже черную паэлью. "Сибирь сладкая" особенно придется по душе юным тюменцам: здесь предложат разнообразные десерты с традиционными для региона ягодами. Здесь же состоится конкурс на самую вкусную тюменскую ватрушку. На площадке "Территорией детства" детки смогут сами поучаствовать в приготовлении различных сладостей, например, блинчиков и мороженого.

Посетители Гастрономического фестиваля смогут стать участниками розыгрыша призов от проекта "VisitTyumen". Чтобы претендовать на приз, нужно обязательно прийти 17 августа на площадь 400-летия Тюмени, приобрести Тюменскую ватрушку на фудкорте. В течение дня выставить к себе в Stories в социальной сети Instagram фотографию аппетитной тюменской ватрушки, обязательно отметить @visittyumen и поставить хэштег #тюменскаяватрушка. Получить порядковый номер и ждать результатов! Победители будут выбираться рандомно среди тех, кто выполнит все условия.

Призов будет множество: три подарочных сертификата на проживание в парк-отеле "Лето Лето" на 2 персоны с посещением аквапарка на полный день, билет на горячие источники "Верхний бор" на двоих, билет на 2 персоны на экскурсию по Тюмени на двухэтажном автобусе, пять тюменских платков с изображением сказочного персонажа Конька-горбунка и десять иллюстрированных книг о съемках фильма "Тобол".

Отметим, насыщенная праздничная программа к 75-летию Тюменской области уже стартовала. Десятки мероприятий пройдут до конца текущей недели по всему региону.

16 августа в 17 часов на Тюменской набережной стартует Фестиваль экстремальных видов спорта. Любители зрелищных видов спорта смогут посмотреть показательные выступления по спортивному скалолазанию, скейтбордингу, силовому экстриму, воркауту, чирлидингу.

А в 20 часов того же дня горожан ожидает настоящее путешествие в мир классической музыки.Концерт "Вечера на набережной" Тюменского филармонического симфонического оркестра украсят артисты столичного Государственного академического Большого театра России. В завершение вечера собравшихся порадуют лазерным шоу и дискотекой с участием DJ Groove.

Площадь 400-летия Тюмени станет одной из основных площадок празднования. Здесь 17 августа помимо гастрономического фестиваля будет организована концертная программа, работа интерактивных зон, откроется музейная экспозиция, посвященная истории тюменского спорта и многое другое. В выставке-продаже "Тюменский народный сувенир" примут участие умельцы из муниципальных образований региона. Жители и гости областного центра смогут посетить мастер-классы по ковроткачеству, косторезной резьбе, гончарному делу.

Ровно в 12:30 на сцене возле драмтеатра начнется выступление Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" и народной артистки России Надежды Бабкиной с участием коллективов муниципальных образований Тюменской области.

В 16:30 на площади 400-летия Тюмени выступит певец, Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. В 17:30 начнется "Юбилейный карнавал", в нем также примут участие коллективы не только из Тюмени, но и области.

Начиная с 17:30,"Другой оркестр" из Екатеринбурга будет исполнять произведения мировой классики с использованием электронной музыки и с помощью диджея.

Завершающим этапом программы на главной площади города станет выступление арт-группы "Хор Турецкого".