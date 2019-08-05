Тюменка отправила мошеннику больше полумиллиона рублей

11:45 05 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее обманом похитили крупную сумму.

Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сказал, что нужно срочно предотвратить несанкционированные операции по карте, принадлежащей девушке. Для этого мошенник потребовал перевести деньги на названный банковский счет. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника.

Теги: мошенничество
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