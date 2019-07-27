Участники СУПа встретятся с основателем Roistat в Тюмени

Фото из инстаграма @forumsup

В этом году участников Всероссийского молодежного бизнес-форума Слет успешных предпринимателей, который состоится в Тюмени 13-15 сентября, ждет множество интересных встреч. На форуме выступит основатель российского стартапа Roistat Герман Гаврилов, ведутся переговоры с Google и Mail.ru, ожидается приезд зарубежных экспертов.

"В этом году мы делаем большой акцент на привлечение международных участников. Уже приняли приглашение представители Белоруссии, Армении, Азербайджана, скорее всего, будет Казахстан и Китай. В прошлом году было пять стран-участниц, в 2019 году планируем не менее десяти стран", – организатор форума СУП Артем Андросов.

Традиционно тюменский бизнес-форум проведут на территории детского центра "Олимпийская ребячка". Самым знаковым событием площадки станет "Ярмарка инвестиций", на которой молодые предприниматели защитят свои проекты перед потенциальными инвесторами. Организаторы объявили о приеме заявок на сайте investfair.ru.

Традиционно участники "Ярмарки инвестиций" проведут онлайн-обучение. Как создать финансовую модель, найти нужного инвестора, правильно презентовать проект и многому другому обучат специалисты "Школы инвестиций".

"Не первый год практикуем онлайн-обучение. Ребята могут получить информацию у большого количества спикеров – есть несколько тюменцев, в основном москвичи. Подробности можно прочесть на сайте ШколаИнвестиций.рф", – подсказал Артем Андросов.