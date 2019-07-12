В Тюмени открылся четвертый магазин корейской косметики KEAUTY

Фото Таисии Дикаревой

В Тюмени расширяется сеть мультибрендовых магазинов корейской косметики KEAUTY. Недавно двери открыл четвертый магазин, который расположился на первом этаже торгового центра "Солнечный".

"Косметика корейских брендов хорошо зарекомендовала себя на российском и мировом рынке. Сегодня все больше тюменок хотели бы попробовать многообразие продуктов. Заказы косметики по интернету с длительным ожиданием уходят в прошлое. Мы заботимся о том, чтобы в разных районах города девушки и женщины имели возможность в шаговой доступности купить качественные и безопасные средства по уходу за собой по приемлемой цене", - отметил владелец сети магазинов KEAUTY в Тюмени Игорь Ракша.

Напомним, первый магазин KEAUTY открылся в Тюмени в 2018 году в ТРЦ "Колумб" (Московский тракт, 118, 1 этаж). Затем свои двери распахнули магазины на ул. Республики, 46 и ул. Мельникайте, 102.

Все они пользуются популярностью среди прекрасных жительниц и гостей областного центра: здесь можно выбрать декоративную косметику, средства по уходу, подобрать отличный подарок, порадовать себя не только качественной, но также красивой и полезной продукцией – корейская косметика отличается ярким привлекательным дизайном.

Следить за пополнением ассортимента, узнать наличие и стоимость товара можно на страничке KEAUTY в Инстаграме.

"Мы неслучайно сделали выбор в пользу корейских брендов. Сегодня это перспективное направление во всех смыслах. Во-первых, восточные технологии в косметологии совершили настоящий прорыв, эти средства безопасны и эффективны. Во-вторых, мы взяли ориентир на сотрудничество со странами Азии и уход от европейских марок, цена на которые неоправданно завышена, а эффективность неоднозначна", - пояснил Игорь Ракша.

Отметим, что в честь открытия нового магазина в Инстаграме Keauty, а также на странице проекта "Афиша Тюмень" стартовали розыгрыши призов. Участники могут выиграть косметические наборы стоимостью от тысячи до пяти тысяч рублей. Итоги подведут 15 июля.