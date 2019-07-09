В пяти российских городах прошел марафон хакатонов по разработке приложений и сервисов для города

Первый российский марафон хакатонов "Город в кармане" в стране прошел с 1 по 7 июля. Его организатором выступил Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив в рамках федеральной программы "100 городских лидеров". В марафоне участвовали Саров, Железногорск, Якутск, Йошкар-Ола и Тюмень.

В течение 48 часов участники каждого хакатона решали подготовленные для них кейсы, содержащие информацию об основных задачах, занимались разработкой различных приложений и сервисов. Цель хакатона в каждом городе - предложить то решение, которое поможет сделать жизнь горожан удобнее и проще, улучшить качество жизни. Так, например, нужно было разработать приложение для оценки объемов собираемого в городе мусора, систему гибкого изменения схемы работы светофоров в зависимости от дорожной ситуации и так далее.

По итогам проведения марафона хакатонов в каждом городе выбраны три команды победителей. Их идеи и наработки можно будет реализовать и тиражировать во всех городах России.

В Тюмени первое место заняла команда, предложила сайт, позволяющий городским сообществам транслировать информацию о своих событиях и вести статистику посещений. Команда с решением гидропонной системы полива - на втором месте, на третьем - команда с проектом системы контроля полива растений, основанной на аэропонике.

В Якутске 1 место заняла команда с проектом "Coffee Bike", предложившая приложение для байкшеринга; 2 место - команда с проектом "Добрый сосед" (внутридомовой коммуникационный сервис); 3 место - команда с проектом "Paganel" (навигатор по достопримечательностям города).

В Сарове 1 место заняла команда с решением по оценке объема мусора с помощью смартфона, 2 место - команда с решением об оптимизации графика пассажирских маршрутных перевозок, 3 место - команда, разработавшая решение "Умный светофор".

В Йошкар-Оле победители совместили в своем проекте приложение для жителей, где они могут предлагать свои идеи инициатив (благоустройство, праздники, благотворительность и пр.) и приложение с функциями фиксации и описания правонарушений в области городского хозяйства. 2 место заняла команда, предложившая решение для создания информационной системы, предназначенной для автоматизированного учета нестационарных торговых объектов. 3 место заняла команда, совместившая в своем проекте систему учета нестационарных торговых объектов и систему фиксации правонарушений в области городского хозяйства.

В Железногорске 1 и 3 место заняли команды с проектами внутридомовых коммуникационных сервисов; 2 место заняла команда с проектом "Пропуск".

Команды, занявшие первое место, получили по 50 000 рублей, второе место - по 30 000 рублей, третье место - по 20 000 рублей.

Программа "100 городских лидеров" стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с госкорпорацией "Росатом" и призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему. Программа рассчитана на 5 лет, включает в себя акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений www.100gorodov.ru.