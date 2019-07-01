"Искусство вкусно": в Тюмени стартует серия бесплатных спектаклей, лекций и мастер-классов

14:01 01 июля 2019
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Молодежный театральный центр "Космос" запускает летнюю кампанию "Искусство вкусно". Для жителей Тюмени в июле и августе пройдут открытые читки, лекции, концерты, вечера поэзии, баттлы.

Дэнсхолл - первое занятие пройдет вечером 4 июля, оно станет первым в серии бесплатных хореографических мастер-классов Open Dance. Его проведет тренер федерации уличного танца M.A.F.I.A и представитель всероссийского проекта DANCEHALL ARMY Катерина Толстихина у театрального центра "Космос". Вход свободный, но нужна регистрация. До августа у горожан также будет возможность посетить мастер-классы по хастлу, vogue и другим танцевальным направлениям. 

Образовательные лекции стартуют 9 июля темой "Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?". О том, что такое "новая драма", откуда понятие берет начало и с чего началась современная драматургия, расскажет театровед, член Ассоциации театральных критиков России, обсуждающий критик многих российских театральных фестивалей и лабораторий Александрина Шаклеева. Подробности и регистрация здесь.

Читка пьесы "С училища" Андрея Иванова пройдет 10 июля. Она станет продолжением серии "Почитать есть чё?", которую театральный центр "Космос" запустил в январе этого года. Пьеса "С училища" — это история о людях и странностях их взаимоотношений, об обмане и огромном желании любить. Режиссер – Марина Деликатная, руководитель "Космоса" и театра-студии "Тишина". Возрастное ограничение 18+. Вход свободный, но регистрация обязательна.


Помимо перечисленного, до конца августа горожанам предложат посетить спектакли, мастер-классы и перформансы.  За графиком событий можно следить в группе центра в  соцсети "ВКонтакте".

Теги: досуг , лекции , молодежь , спектакли , театры
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