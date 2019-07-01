"Искусство вкусно": в Тюмени стартует серия бесплатных спектаклей, лекций и мастер-классов

Молодежный театральный центр "Космос" запускает летнюю кампанию "Искусство вкусно". Для жителей Тюмени в июле и августе пройдут открытые читки, лекции, концерты, вечера поэзии, баттлы.

Дэнсхолл - первое занятие пройдет вечером 4 июля, оно станет первым в серии бесплатных хореографических мастер-классов Open Dance. Его проведет тренер федерации уличного танца M.A.F.I.A и представитель всероссийского проекта DANCEHALL ARMY Катерина Толстихина у театрального центра "Космос". Вход свободный, но нужна регистрация. До августа у горожан также будет возможность посетить мастер-классы по хастлу, vogue и другим танцевальным направлениям.

Образовательные лекции стартуют 9 июля темой "Новая драма: с чего начиналась современная российская драматургия?". О том, что такое "новая драма", откуда понятие берет начало и с чего началась современная драматургия, расскажет театровед, член Ассоциации театральных критиков России, обсуждающий критик многих российских театральных фестивалей и лабораторий Александрина Шаклеева. Подробности и регистрация здесь.

Читка пьесы "С училища" Андрея Иванова пройдет 10 июля. Она станет продолжением серии "Почитать есть чё?", которую театральный центр "Космос" запустил в январе этого года. Пьеса "С училища" — это история о людях и странностях их взаимоотношений, об обмане и огромном желании любить. Режиссер – Марина Деликатная, руководитель "Космоса" и театра-студии "Тишина". Возрастное ограничение 18+. Вход свободный, но регистрация обязательна.



Помимо перечисленного, до конца августа горожанам предложат посетить спектакли, мастер-классы и перформансы. За графиком событий можно следить в группе центра в соцсети "ВКонтакте".