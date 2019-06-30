На тюменских продуктах может появиться маркировка по цветам светофора

Цветовая маркировка появится на тюменских продуктах питания в рамках реализации проекта "Светофор – продукты питания". Красный, желтый и зеленый индикаторы расскажут потребителю о качестве того или иного товара.

Как рассказал директор департамента потребительского рынка Тюмени Андрей Пантелеев, подобная маркировка товаров поможет потребителю понять свой продукт, а производителю - обозначить свои конкурентные преимущества.

"Следить за собой, вести здоровый образ жизни и правильно питаться - актуально, поэтому такая маркировка на ежедневных продуктах питания станет некой навигацией для потребителей, заботящихся о своем здоровье", - подчеркнул он.

Отметим, интерактивную карту воды в виде "светофора" создали по итогам Всероссийского водного конгресса, который проходил в июне в Москве. Графическая маркировка по цветам позволяет потребителю понять, стоит ли покупать ту или иную марку воды. После обсуждения проектов "Чистая вода" и "Внедрение наилучших доступных технологий" эксперты пришли к выводу, что такая инициатива должна быть реализована в скором будущем по всей стране.

ГОСТ на цветовую маркировку продуктов, планируется принять в октябре 2019 года. Графические полоски будут информировать потребителя о превышении содержания сахара, жиров и трансжиров в продуктах. Индикатор будет окрашен в красный, желтый или зеленый цвет соответственно, пишет "Тюменская область сегодня".