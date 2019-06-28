Топ мероприятий в Тюмени на 28 — 30 июня

Фото Виты Шамовой

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий в Тюмени на выходные. Нас традиционно ожидает много всего интересного - мастер-классы, выставки, концерты, вечеринки и многое другое.

Фестиваль Тюмень PhotoVideoFest (12+)

Это креативные съемки, общение, обучение, конкурсы и призы, свободный и бесплатный прокат супер-современной фото-видео техники и дружеская атмосфера.

В программе фестиваля: лекции и мастер-классы по фото и видео; тест-драйвы техники от крупнейших брендов; профессиональные модели и съемочные локации; гаджет-шоу и конкурсы. Ты узнаешь, как найти и развить свой стиль съемки. Сможешь наблюдать, как мастера готовятся к созданию кадра, какую используют технику для съемки, как работают с моделью во время съемки. Где и как берут вдохновение и как придумывают свежие идеи. Наблюдай, практикуй сам, пробуй новинки техники и получай вдохновение! Обязательна регистрация! Там же есть подробная программа.

Когда: 28 — 30 июня с 11:00 до 22:00

Где: отель "Ремизов" (ул. Грибоедова 6, корпус 1/7)

Участие бесплатно!

Трезвая пятница с ГИБДД (0+)

В программе дрифт-шоу с участием лучших дрифтеров Урала, выступления бойцов MMA, среди которых лидеры мнений Роман Мухамедшин, Евгений Бондарь, Иван Романов, автограф-сессия с участием водителей автокроссовых автомобилей "УАЗ", показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников, выступления спортсменов стрит-воркаут, черлидеров, творческих коллективов.

Для участников мероприятия Тюменской федерацией армреслинга будет проведен мини-турнир, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от станции скорой медицинской помощи, для велолюбителей будет работать полоса препятствий, сотрудники ГИБДД проведут "Тотальный экзамен по ПДД". Лучшие участники всех конкурсов и мастер-классов получат сувениры и сертификаты.

Для детей и взрослых будут работать выставка супер-современных и ретро-автомобилей, мотоциклов байкеров. Сотрудники ГИБДД вручат участникам мероприятия световозвращатели, значки, наклейки, календари и памятки. Предусмотрено угощение чаем и квасом "Очаково".

Когда: 28 июня в 18:00

Где: парковка у торгового центра "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60)

Участие бесплатно!

Hobby market изделий ручной работы (0+)

Гостей мероприятия ждут волшебные талисманы-обереги ловцы снов, авторские куклы ручной работы, модные аксессуары и украшения, пряники и шоколад ручной работы и, конечно, хорошее настроение и приятная летняя атмосфера.

Когда: 28 июня с 10:00 до 22:00

Где: ТЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67)

Вход свободный!

Romantic Fest (6+)

Это музыкальная встреча, проходящая в дружеской и непринужденной обстановке. Все желающие могут выступить, присоединиться к музыкантам, сыграть, спеть или станцевать. Играть можно на чем душе угодно. Будут: комбик для электрогитары, 2 микрофона, электронная барабанная установка, акустическая система, пульт.

Когда: 28 июня с 18:00 до 21:00 (или до последнего желающего выступить)

Где: набережная Туры, возле моста Влюблённых

Участие бесплатно!

Онлайн-трансляция гала-концерта конкурса Чайковского в Тюмени (0+)

Онлайн-трансляция награждения и гала-концерта XVI Международного конкурса имени Чайковского, одного из самых авторитетных музыкальных состязаний мира. Во время онлайн трансляции тюменцы смогут поболеть за российских конкурсантов, пообщаться с музыкантами Тюменского филармонического оркестра и музыковедом филармонии Надеждой Дмитриевной Коваленко, а также выпить чаю с ценителями академической музыки.

Когда: 28 июня с 20:30 до 22:00

Где: мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1)

Вход свободный!

Праздник национальной куклы: выставка и мастер-классы (6+)

На выставке будет представлено более 100 самых разных экспонатов, среди них куклы русские, белорусские и украинские, казахстанские и немецкие, куклы народов Кавказа и коренных малочисленный народов Севера. Также будут выставлены куклы в татарских национальных костюмах – крымских, сибирских, башкирских и др. Кукол можно будет не только рассмотреть, но и подержать в руках.

Каждую экспозицию будет сопровождать специалист, который расскажет о значении куклы, ее особенностях и истории возникновения, ответит на все вопросы. Любой гость выставки сможет принять участие в мастер-классах по изготовлению национальных кукол – обереговых и обрядовых, "мотанок", "столбушек", "кубышек" и многих других. Материалы самый простые: ткань, нитки, солома, пуговицы, и их стоимость входит в билет. Свою куклу можно будет забрать с собой.

Когда: 28 июня в 11:00

Где: ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179)

Стоимость: 200 рублей

Friday Night Magic (FNM) (16+)

Friday Night Magic (FNM) — особый формат мероприятий по настольной игре Magic: The Gathering. Проводятся они по всему миру именно по пятницам вечером и организуются на базе магазинов настольных игр и клубов. Это мероприятия как для новичков, так и для опытных игроков, поэтому в ходе "вечерних пятничных встреч" проводятся казуальные и турнирные игры. Подробнее тут.

Когда: 28 июня (и каждую пятницу) с 14:00 до 22:00

Где: ул. Республики, 57

Вход свободный!

Интерактивная развлекательная программа "Чистые сердца" (0+)

Проблема борьбы с наркоманией не теряет актуальности на протяжении многих десятилетий. Участникам мероприятия будет предложена развлекательная программа, наглядно демонстрирующая конструктивные формы организации досуга: волонтерство, социальная работа, художественное творчество и многое другое – обо всем этом расскажут ведущие.

Когда: 28 июня в 15:00

Где: ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а)

Участие бесплатно!

Спектакль "Дама с собачкой" (16+)

Это спектакль-игра, где герои идут по жизни с шуткой и фанфаронством. А потом случается любовь… Она накатывает, как морская волна, и от неё уже нельзя отделаться. И вдруг вся прошлая шумящая жизнь, оказывается "фальшью всех скрипок".

Ася Волошина написала по Чеховскому рассказу тонкую и красивую пьесу. В этой истории через гротеск человеческой жизни прорываются взаимоотношения двух влюблённых людей. Отношения не простые, но прекрасные, как море, которое Антон Павлович всегда любил. Главные герои смотрят на море и пытаются расслышать в его звуках себя.

Когда: 28 июня в 19:00

Где: театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 — 450 рублей

Караоке битва в стиле Quiz (18+)

Мегапозитивная командная (2-8 человек) интеллект-игра на 6 раундов по 7-10 логических вопросов, связанных со знакомой тебе музыкой. Возможно, придется кое-что спеть, а иногда и сымпровизировать. Это лучше стандартной пятницы, даже в самом крутом караоке! Призы в ТРЕХ номинациях + возможность уехать домой на такси всей твоей команде за счёт организаторов. Требуется регистрация.

Когда: 28 июня в 20:00

Где: паб "Диксон" (Солнечный проезд, 23а)

Стоимость: 350 рублей с человека

Показ фильма "Омерзительная восьмерка" (расширенная версия) (18+)

Режиссерская версия вестерна Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка" до этого выпускалась исключительно в ограниченном прокате и была практически недоступна для обычного зрителя. Но теперь появилась возможность посмотреть расширенный вариант картины. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 28 июня в 20:00

Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)

Вход за депозит 300 рублей

Показ фильма "Престиж" (12+)

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну.

Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей…

Когда: 28 июня в 20:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Вечеринка "Кисловодск. Санаторий "Электроника" (18+)

Долгожданная командировка лечебно-диагностического отделения санатория "Электроника" в Тюмень. Безумные танцы, поцелуи, обнимашки.

Оздоровительные мероприятия пройдут по следующей программе: DOEASY - ультравысокочастотное прогревание всех областей тела; UNCLE STEPPA - глубокое проникновение лечебных кислот в самые необходимые зоны тела; ENDO - микроволновая терапия головного мозга. Коррекция мозгового кровообращения и психологического фона; DEEPPA BLASTA - глубокие низкочастотные ванны; SINSKY - аппликации лечебной грязью.

Когда: 28 июня с 20:00 на террасе, старт 23:00

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: 150 рублей

Открытый городской фестиваль "СНЕЕRЁМУХА-2019" (0+)

Городской фестиваль среди команд черлидеров. Яркое событие состоится в рамках Дня молодежи и соберет более 300 участников. Свой профессионализм продемонстрируют лучшие спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана и Ялуторовска.

Когда: 29 июня в 12:30

Где: площадь 400-летия Тюмени

Вход свободный!

Городской фестиваль "Жара" (0+)

Тебя ждут ждут 7 разнонаправленных площадок: "ЖарЛяндия", "Спорт", "Туризм", Igolka-market, "Своя атмосфера", "Главная сцена" и фудкорт.

В рамках каждой из площадок пройдут разнообразные мастер-классы, выступления экспертов, фотозоны и фотовыставки. Также тебя ожидает большой концерт с приглашенными звездами, фестивали кофе, бургеров и шашлыка, открытая образовательная программа для всех, кто хочет поближе познакомиться с предпринимателями нашего города.

Когда: 29 и 30 июня с 10:00 до 22:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Вход свободный!

Финал Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск (6+)

Огромные мощные танки и лучшие военные со всей России! Зрители мероприятия смогут оценить боевые навыки конкурсантов, увидеть своими глазами, как происходит разминирование местности и уничтожение боеприпасов.

Когда: 29 и 30 июня в 11:00

Где: учебно-тренировочный полигон ТВВИКУ (озеро Андреевское)

Вход свободный!

Шоу Тамерлана Нугзарова "Легенда" (0+)

Уникальный спектакль, покоривший 25 стран мира. Невероятные трюки, красочные номера, роскошные костюмы, уникальное сочетание кавказского темперамента и утонченной восточной грации, завораживающая атмосфера гор. Гималайские медведи, немецкие боксеры, персидский леопард, индийские гиббоны, голландские фризы, арабские скакуны – такого еще не видели вы!

"ЛЕГЕНДА" – прекрасная волшебная сказка о добре, о любви к ближним, о мире без вражды и национальных междоусобиц, о единстве человека и природы. А еще о том, что мечты о прекрасном можно воплотить в реальность. Ведь все мы живем на одной земле и, только объединившись общей благородной целью, можем постараться сказку сделать былью.

Когда: 29 июня в 12:00 и 16:00, 30 июня в 14:00

Где: Тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: 500 — 1500 рублей

Дизайн-маркет IGOLKAmarket (0+)

В зоне дизайна выставятся авторские украшения, бижутерия, декор, дизайнерская одежда, аксессуары, предметы быта, цветочные композиции. В секции гастронома гостей ждут производители здоровой и полезной еды, экологичные продукты, веганские сладости, пончики, натуральный кофе, имбирные пряники, арахисовая паста, сыровары.

В beauty-зоне свои услуги представят визажисты, стилисты, имиджмейкеры, производили натуральной косметики, мастера мехенди. Гостей мероприятия ждут подарки от #igolkamarket, а также живая музыка, фотозона и дружеская атмосфера.

Когда: 29 и 30 июня с 12:00 до 20:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Участие бесплатно!

Выставка "Военная техника Великой Отечественной войны в миниатюре" (0+)

Выставка "Военная техника Великой Отечественной войны в миниатюре" дополняет постоянную экспозицию музея "Тюмень-Война-Великая Победа". В ней представлены макеты легендарных образцов военной техники: танков Т-34 и ИС-2, самого массового самолета в истории штурмовика Ил-2, лучшей пушки Второй мировой войны ЗиС-3 и многое другое.

Когда: вплоть до 31 декабря 2019 года

Где: музей "Городская дума" (ул. Ленина, 2)

Вход свободный!

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