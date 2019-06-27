Тюменские пенсионеры могут по телефону обсудить свои проблемы с психологами

Психологическая помощь пенсионерам в Тюменской области по телефону 8-800-201-41-41 работает с марта этого года на базе Геронтологического центра. За это время к специалистом поступило около 300 обращений.

Основные проблемы, с которыми обращаются пожилые люди и их родственники, – это конфликтные ситуации с семьей, друзьями, соседями, одиночество, потеря социальных контактов, депрессивное состояние.

Телефонный звонок позволяет за анонимностью "спрятать" свой страх быть непонятым. Некоторые выговариваются и уже это является помощью. Кто-то после звонка приходит к нам на личный прием, а кому-то в процессе разговора удается найти выход из, казалось бы, патовой ситуации, рассказывает психолог.

Звонок бесплатный и анонимный. Время работы телефона: с 8 до 16 часов в будние дни. Обратиться за советом и помощью смогут не только пожилые люди, но и их родственники.