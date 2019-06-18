Высшая школа экономики поможет Тюменской области создать НОЦ

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" оценит программу создания Западно-Сибирского научно-образовательного центра в Тюмени. Об этом договорились губернатор Тюменской области Александр Моор и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов 17 июня.

Научно-образовательный центр откроет новые возможности для Тюменской области, Югры и Ямала и послужит развитию образования, науки и промышленности, уверены в региональном правительстве. Программа НОЦ еще разрабатывается. На этом этапе важна экспертная оценка и корректировка, в дальнейшем - сопровождение реализации. Экспертиза такого уважаемого университета, как Высшая школа экономики, очень ценна, подчеркнул Александр Моор. Приоритетными направлениями деятельности центра станут биобезопасность растений, животных и человека, а также цифровая трансформация нефтегазовой отрасли, сообщается на сайте облправительства.

Ярослав Кузьминов отметил, что цель создания НОЦ - в том числе развитие образования и науки как равноправного будущего сектора экономики территории. По словам ректора, Высшая школа экономики готова сотрудничать с Тюменской областью по разным направлениям: научные стажировки для исследователей и аспирантов, переподготовка преподавателей, создание совместных проектов с экспертами исследовательского университета , поддержка и развитие онлайн и сетевых технологий в образовании, привлечение зарубежных экспертов к мониторингу и экспертизе.