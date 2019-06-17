Тюменские выпускники вновь станцуют вальс на набережной

Фото ЦКиТ "Тюмень"

Традиционный общегородской выпускной "Вальс на Набережной" в этом году состоится 21 июня в 18:30. В этом году последний школьный вальс тюменцев будет посвящен 75-летию Тюменской области, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

"Вальс на Набережной" - это не просто праздник для выпускников, это еще и выражение благодарности героям, которые отстояли наш мир и дошли до Великой Победы.Впервые к тюменцам присоединятся 16 пар из Шороховской школы Исетского района и гимназии им Н.Д. Лицмана города Тобольска.

По традиции, среди вальсирующих на Набережной будут и выпускники Тюменского президентского кадетского училища. Сейчас на пяти городских площадках проходят репетиции. Ребята знакомятся со своими партнерами и разучивают танцевальные движения.

Мероприятие начнется с дани Памяти выпускникам 1941 года, ушедшим на войну сразу после школьного бала, чтобы защитить свою Родину. Школьники исполнят первый вальс в честь победителей и почтут память погибших на войне.

Перед началом общегородского выпускного в 18 часов у памятника "Прощание" и у мемориального комплекса "Тюмень-Победителям" ("Вечный огонь" музея Городская дума) пройдут традиционные митинги с возложением цветов в память о выпускниках 1941-ого года.

На время проведения мероприятия в целях безопасности будет ограничен доступ на Набережную. Зрители могут разместиться на Мосту Влюбленных и вдоль ограждений по улице Республики. После завершения акции в 19.30 всех горожан ждет праздничная развлекательно-игровая программа.

На набережной реки Тура пройдут мастер-классы по аргентинскому танго и по игре на барабанах, найдутся занятия и для любителей настольных игр, также будут работать фотозоны и дискотека.

История городского выпускного "Вальс на Набережной" началась восемь лет назад по задумке ВГТРК Регион-Тюмень. Каждый год организаторы наполняют его новыми символами и смыслами. В этом году момент прощание со школьной жизнью будет сопровождаться символом успехов в обучении – Глобусом.