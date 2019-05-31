В ТюмГУ определились победители "Макрофон-2019"

Фото: ТюмГУ

Учащиеся тюменских школ из 1-5 классов Салеха Абдулла, Егор Кантышев и Полина Шорец стали победителями фонетического конкурса по немецкому языку "Макрофон-2019", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участие в конкурсе приняли школьники из Тюмени, Тюменского региона и Свердловской области.

Победителями в 6-8 классах стали Илья Беляков из школы № 1 Ялуторовска, Анна Кислицина из лицея № 21 Первоуральска и Алиса Иванчикова из гимназии № 12 Тюмени.

Репертуар выступающих включал лирические произведения немецкоязычных авторов классического и современного периода: Фридриха Шиллера, Генриха Гейне, Райнера Мария Рильке, Христиана Моргенштерна, Мира Лобе и других.

"Готовиться к конкурсу дети начинают уже в начале учебного года, и это большой труд как со стороны ребенка, так и со стороны учителя-наставника, поэтому было важно обеспечить максимально объективную оценку. Для этого в состав жюри вошли, помимо преподавателей кафедры немецкой филологии, носители языка: лектор Германской службы академических обменов Роберт Эртель и языковой ассистент Министерства образования Австрии Сара Фойта", - рассказала руководитель Ресурсного центра немецкого языка и культуры ТюмГУ Ксения Назарова.