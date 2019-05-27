Почта России определила лучших почтальона и водителя на Урале

Фото: Почта России

В Челябинске состоялся макрорегиональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России. В этом году за звание лучших боролись представители двух профессий: водители и почтальоны.

За звание лучшего в профессии соревновались 6 почтальонов и 6 водителей из городов и сел Урала. Участники демонстрировали профессиональные знания во время теоретического тестирования и навыки работы, выполняя практические задания.

"Сегодня акцент в работе предприятия сделан на сокращении сроков доставки почты. Это значительно повышает требования к квалификации персонала. Мы проводим конкурсы профмастерства, чтобы дать нашим сотрудникам стимул и мотивацию к развитию и обучению. По итогам макрорегионального этапа выберем кандидатов, которые лучше всех разбираются в профессиональных вопросах, которые умеют справляться с эмоциями, которые будут защищать честь макрорегиона Урал в финале конкурса в Москве", – отметил директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев.

Автомобилисты показали свое мастерство на автодроме, выполнив 4 практических упражнения: "разворот в ограниченном пространстве", "змейка", "заезд в гараж задним ходом" и "параллельная парковка задним ходом". Кроме того, за короткий отрезок времени им нужно было успеть заменить свечи зажигания на автомобиле "Газель". Почтальоны, в свою очередь, прошли тестирование и выполнили практическое задание по доставке периодических изданий. Практическая часть также предполагала ситуационный кейс, в рамках которого сотрудники показали свое умение решать нестандартные ситуации, общаться с клиентами и правильно выполнять свои служебные обязанности.

Победителем в номинации "Лучший почтальон" стала Светлана Чернова, представительница Магнитогорского почтамта УФПС Челябинской области. Второе место заняла Марина Денисова из Курганской области, третье завоевала Нина Кидрасова из Тюменской области.

Победитель конкурса Светлана Чернова трудится на почте 35 лет. В свободное от работы время она пишет стихи, катается на коньках, вяжет носки, плетет корзины, выращивает кактусы и помогает детям с воспитанием внуков.

"Я рассчитывала на призовое место. Но дети сказали – нужна победа. Моя дочь сейчас учится водить машину. Очень хочет, чтобы я выиграла финал конкурса и получила в подарок автомобиль", - делится эмоциями Светлана Чернова.

Звание "Лучший водитель" присуждено Раилю Закирову, водителю Автобазы Челябинского филиала. На втором месте – Виктор Казанцев, водитель транспортного цеха Ханты-Мансийского почтамта, третье – у Алексея Удинцева, водителя автотранспортного участка Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области.

Раиль Закиров трудится на почте 19 лет. Успел поработать на всех видах транспорта автопарка предприятия. Раньше развозил почту на небольших машинах по городу, сейчас управляет грузовым автомобилем, обслуживает магистральные маршруты, в том числе новый – Челябинск-Екатеринбург, введенный для сокращения сроков доставки почты. В день проезжает на почтовом автомобиле около 500 километров.

"Я был холостым, когда пришел работать на почту. Сейчас у меня семья, жена и трое детей. Они меня активно поддерживают. В июле у моей жены день рождения, и в июле же пройдет финал конкурса профмастерства. Победа в конкурсе станет для нее лучшим подарком", - рассказал Раиль Закиров.

Победителям макрорегионального этапа вручены нагрудные знаки "Лучший по профессии",дипломы за 1, 2 и 3 места в каждой профессии и сертификаты на получение денежной премии:1 место – 30 000 рублей, 2 место – 25 000 рублей, 3 место – 20 000 рублей.

Лучшие сотрудники представят макрорегион Урал Почты России в финале конкурса, который пройдет в Москве в июле этого года.