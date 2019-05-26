Акция по оказанию помощи бездомным проходит в Тюмени

Акция "Заботливый прохожий" проходит в Тюмени. В рамках нее люди без определенного места жительства могут получить помощь: пройти санобработку, помыться, побриться, переодеться.

По словам руководителя центра помощи "Милосердие" Андрея Якунина, бездомные видят желание других людей помочь и благодаря этому принимают решение изменить свою жизнь и преодолеть сложные обстоятельства и установки.

Прежде всего, у человека нужно выяснить, требуется ли ему помощь. Если он согласен, то своим транспортом или вызвав службу "Социальный экспресс" по телефону 62-65-65, нужно доставить его в центр помощи "Милосердие" по адресу ул. Коммунистическая, 70. Здесь ему предложат пройти санитарную обработку, принять душ, выдадут чистое белье, обеспечат питание и ночлег. При необходимости можно получить помощь в восстановлении документов и трудоустройстве. Также данной категории граждан предложат реабилитационную программу, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

"Чем больше людей в нашем городе будут заботливо предлагать свою помощь нуждающемуся в ней, тем больше шансов изменить свою жизнь у тех, кто разочаровался в ней, а также в людях и отношениях", - комментирует Андрей Якунин.