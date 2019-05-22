Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве со Skyeng

Правительство Тюменской области подписало соглашение со Skyeng — крупнейшей в России онлайн-школой английского языка. Из соглашения следует, что в школах региона будет внедряться высокотехнологичная образовательная платформа WorkBook, также оно нацелено на создание профессионального сообщества преподавателей английского языка и содействие их профессиональному росту.

Соглашение подписали заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и директор по развитию компании Skyeng Александр Ларьяновский.

В рамках сотрудничества стороны планируют создать профессиональное сообщество из 182 преподавателей английского языка Тюменской области. Они будут использовать самые современные цифровые решения в образовательном процессе, собранные на платформе WorkBook, и постепенно делиться своими навыками и знаниями с коллегами.

"Тюменская область является для нас приоритетным регионом, с которым мы хотим развивать долгосрочное сотрудничество. Мы уверены, что благодаря этой программе учителя региона смогут стать настоящими преподавателями будущего, обладающими уникальными знаниями и эффективно использующими самые современные технологии для того, чтобы процесс обучения был максимально увлекательным и эффективным", — рассказал Александр Ларьяновский.

Skyeng — крупнейшая онлайн-школа английского языка в Восточной Европе и одна из 20 самых крупных IT-компаний России.