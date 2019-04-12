Запсибкомбанк и администрация Ханты-Мансийского района подписали соглашение

Запсибкомбанк

Президент Запсибкомбанка Александр Сурин и глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин подписали соглашение о сотрудничестве, тем самым объединив усилия для решения приоритетных задач социально-экономического развития муниципалитета. В рамках соглашения планируется продолжить стратегическое развитие долгосрочных, устойчивых финансово-экономических отношений. Отдельным пунктом документа стало предоставление новых возможностей банковского обслуживания жителям с целью улучшения инвестиционного климата на территории района.

"Подписанное соглашение не просто закрепит установление партнерских отношений между банком и районом, но и откроет реальные перспективы для сотрудничества. Банк намерен участвовать в социальных и инвестиционных проектах, способствовать положительным изменениям в развитии жилищного комплекса района, в предпринимательской деятельности и других экономических сферах. Уверен, что наше взаимодействие придаст новый качественный импульс развитию деловых отношений с Администрацией Ханты-Мансийского района", – прокомментировал Александр Сурин.