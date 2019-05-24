Тридцать тюменских школьников стали призерами олимпиады "Менделеев"

93 школьника получили дипломы межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участники олимпиады отмечены в профилях: "Филологический", "Физико-математический", "Рацио", "Биоэкология", "География (экология)", "Социально-экономический" и "Социально-правовой". В числе призеров – 30 ребят из Тюмени и Тюменского района.

Всего за время проведения олимпиады в ней участвовали более 45 тыс. умников и умниц из 22 субъектов Российской Федерации, а также из зарубежных стран.

Самым желанным подарком для участников по-прежнему остаются сертификаты на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Учащиеся 11-х классов получили по 10 тыс. баллов на бонусную карту ТюмГУ, которые они могут обменять на дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ (максимум 10 баллов) либо на сувениры с логотипом университета.

Результаты олимпиады будут действительны в течение двух лет. А младшим школьникам вручили приглашения стать учащимися Школы одаренных без вступительных испытаний.