Фонд содействия инновациям ищет новых "УМНИКов"

Стартовал прием заявок на конкурс грантов "УМНИК" в размере 500 тысяч рублей на 2 года на развитие инновационного проекта, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Прием заявок продлится до 4 октября на сайте по следующим направлениям: "Цифровые технологии", "Медицина и технологии здоровьесбережения", "Новые материалы и химические технологии", "Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии", "Биотехнологии", "Ресурсосберегающая энергетика".

Финал конкурса состоится 6–7 ноября в Тюменском технопарке. В качестве одного из этапов подготовки к конкурсу "УМНИК" 18–19 мая в ТюмГУ пройдет Технологический акселератор, в ходе которого участники смогут презентовать свои проекты экспертам из Тюмени, Екатеринбурга и Перми, получить обратную связь по доработке проекта, а победители грантовых конкурсов научно-инновационной и технологической направленности смогут получить софинансирование на свои проекты до ста процентов от суммы выигранного гранта. Подробности: https://vk.com/axelutmn и https://axelutmn.ru/.