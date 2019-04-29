"Дом.ru Бизнес" внедряет системы видеонаблюдения в многоквартирных домах

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" приступил к реализации проекта по оснащению системой облачного видеонаблюдения жилых домов и объектов коммерческой недвижимости. Внедрение цифровых технологий обеспечит безопасность жильцов и сохранение имущества УК.

Комплексная услуга включает в себя монтаж, настройку оборудования и камер с разными характеристиками на придомовой территории, в подъездах и лифтах, организацию удаленного доступа к видеозаписям, техническое обслуживание системы.

Передача видеопотока с камер на видеосервер для обработки и хранения данных осуществляется по выделенному каналу связи с пропускной способностью до 1 Гбит/с. По этому же каналу в квартирах доступны услуги "Дом.ru": проводной интернет и Wi-Fi, цифровое ТВ и телефония.

В управляющих компаниях отмечают, что для комфорта и безопасности жильцов, а также сохранности имущества требуются новые эффективные решения. Видеонаблюдение помогает УК и ТСЖ эффективнее предупреждать противоправные действия и возможные убытки, контролировать работу сотрудников, урегулировать спорные ситуации.

Облачное решение "Дом.ru Бизнес" позволяет хранить записи с камер. Данные защищены от постороннего доступа и внешних факторов. Сотрудники управляющей компании и каждый из жильцов может просмотреть видеоархив или онлайн-трансляции в HD-качестве со всех видеокамер. При необходимости настроить удаленный доступ на личный гаджет и в режиме реального времени наблюдать за видеотрансляцией из любой точки мира, где есть доступ интернет, при необходимости быстро реагировать на происходящие в доме события.

Жители и УК в 56 городах России уже по достоинству оценили возможности технического решения "Дом.ru Бизнес", которое позволяет, например, убедиться родителям, что ребенок в безопасности и играет во дворе, а управляющей компании своевременно направлять технику для уборки территории. Помимо стандартных функций видеонаблюдения, оператор предлагает автоматизированное решение по управлению доступом на придомовую территорию – автоматический пропуск автомобилей жильцов по государственным регистрационным знакам (номерам автомобиля).

Облачное видеонаблюдение с модулями аналитики – это эффективный инструмент контроля за объектами любой площади. Услуга может быть интересна как управляющим компаниям, ТСЖ многоквартирных домов, застройщикам, так и владельцам бизнес-центров, торговых компаний, промышленных предприятий и складов в целях наблюдения за собственными помещениями и прилегающими территориями.

Оставить заявку на подключение видеонаблюдения для многоквартирного дома можно на сайте https://b2b.domru.ru/videonabludene-tszh/