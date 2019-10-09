"Безопасный интернет" от "Дом.ru Бизнес" и ESET

Международная компания ESET запускает совместное спецпредложение с "Дом.ru Бизнес". Теперь корпоративным клиентам доступны комплексные антивирусные решения для бизнеса в пакете с интернетом на выгодных условиях. При подключении интернета "Дом.ru Бизнес" владельцы компаний могут выбрать один из антивирусов в рамках программы "Безопасный интернет" и защитить корпоративную сеть от интернет-угроз.

В зависимости от выбранного тарифа клиенты "Дом.ru Бизнес" смогут пользоваться одним из антивирусных решений компании ESET:

● ESET NOD32 Small Business Pack – оптимальный комплект антивирусной защиты для стартапа или небольшой компании на 5-20 рабочих мест. Включает защиту рабочих станций и мобильных устройств, прост в установке и использовании, эффективен при отсутствии в компании специалиста по администрированию корпоративной сети. От 5 устройств за 549 руб/мес.

● ESET NOD32 Antivirus Business Edition – бизнес-решение для компаний, твердо стоящих на ногах, сотрудники которой активно используют интернет в работе. Осуществляет централизованную защиту рабочих станций, мобильных устройств и файловых серверов от любых интернет-угроз, не снижая при этом быстродействие корпоративной сети. От 5 устройств за 1179 руб/мес.

● ESET NOD32 Smart Security Business Edition – комплексное решение с расширенными возможностями выявления всех типов интернет-угроз. Благодаря сочетанию интеллектуальных облачных технологий и запатентованного компанией ESET метода эвристического анализа, антивирусная система мгновенно реагирует на попытки проникновения вредоносных программ, отражает сетевые атаки киберпреступников и блокирует нежелательную почту. От 5 устройств за 1306 руб/мес.

Антивирусные продукты ESET защитят бизнес от интернет-угроз (троянских программ, шпионского и рекламного программного обеспечения, руткитов и буткитов, а также фишинга), обеспечив безопасный доступ к сетевым ресурсам. Владельцы бизнеса могут быть спокойны за сохранность конфиденциальной информации.

Гибкость спецпредложения "Безопасный интернет" позволяет корпоративным клиентам "Дом.ru Бизнес" оптимизировать затраты на операционные процессы, связь, информационную безопасность и найм профильных сотрудников исходя из потребностей компании.