Школьники из тюменского поселка планируют создать мультфильм на английском языке

Инициативная группа из поселка Московский претендует на грант конкурса "Моя идея". Педагоги и школьники подготовили несколько проектов, один из которых – создание мультфильма на английском языке.

Грантовый конкурс "Моя идея" помогает всевозможным сообществам, а также индивидуальным заявителям продвинуть в мир полезные инициативы. Директор детского развития центра "Апрель" Анастасия Одышева, преподаватель английского языка в клубе Friendly English при центре Елена Петрова и шесть учащихся поселковой школы предлагают сразу несколько проектов: подготовить мультфильм, составить собственные учебники и словари, написать книгу – все на английском языке.

"Дополнительные занятия по языку в поселке востребованы. Есть ребята, которые воспринимают материал в рамках программы, а есть те, кто быстро продвигаются вперед, например, уже в третьем классе с минимумом ошибок пишут пробные варианты выпускной проверочной работы за седьмой класс, на всероссийских и международных онлайн-конкурсах и олимпиадах занимают призовые места. Так пришла идея сформировать Advanced English Course, куда прошли самые способные ученики. Дальнейшее развитие мы увидели в научно-практической конференции "Шаг в будущее", – рассказала Елена Петрова.

Защита проектов на юниорском уровне пройдет в феврале 2020 года. Однако от конкурса "Моя идея" авторы надеются получить финансовую поддержку для реализации проектов в рамках конференции "Шаг в будущее". Для этого им нужны современные словари, канцелярия, пишет "Тюменская область сегодня".