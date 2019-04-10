Тюменцы могут выиграть билеты на культурные мероприятия от "Афиши Тюмень"

Афиша Тюмень | КтоКуда72 снова разыгрывает билеты на культурные мероприятия города! Хотите интересно провести время? Тогда присоединяйтесь к участию в конкурсе, тем более, что условия очень простые. Четыре победителя получат пригласительные на две персоны.

Для участия в конкурсе необходимо быть участником группы и репостнуть эту запись. Под этим постом в группе и на своей странице надо оставить комментарий. Сообщение должно содержать не менее трех слов.

Первый победитель получит билеты на концерт "Истина где-то рядом", который пройдет в Тюменской филармонии 18 апреля в 20:00. Второй победитель получит билеты в драмтеатр на спектакль "Ханума" (18 апреля в 19:00), третий - побывает на концерте Театра Танца Государственной филармонии Карачаево-Черкесской Республики "Меркурий" 19 апреля в 19:00. Наконец, еще один победитель конкурса посмотрит спектакль "Умка" в Театре кукол 20 апреля в 12:00.

Победителей 17 апреля 2019 года определит, среди тех, кто выполнил условия конкурса специальное приложение. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке: https://vk.cc/8vOJ7H

Еще три пригласительных "Афиша Тюмень" разыграет на своей странице в Инстаграм. Каждый победитель получит билеты на две персоны на одно из мероприятий. Один из них отправится в филармонию на концерт "Истина где-то рядом" (Филармония, 18 апреля в 20:00), другой побывает на концерте Тюменского филармонического оркестра и скрипача Дмитрия Ситковецкого 21 апреля в 19:00, третий победитель посетит спектакль "Ханума" в драмтеатре 18 апреля в 19:00.

Для участия в конкурсе, надо быть подписчиком группы @afisha_kto, отметить лайком эту публикацию. В комментариях под сообщением о розыгрыше надо выделить трех разных друзей. Количество комментариев может быть любым, чем их больше, тем выше шансы на победу. Победителей определит 17 апреля генератор случайных чисел.