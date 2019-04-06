Тюменцам напоминают о мерах при укусе животных

Врачи напоминают тюменцам о необходимости срочной медицинской помощи при укусе любым животным, даже если рана незначительна.

Домашние питомцы могут быть переносчиками бешенства, если они имели контакт с бродячими, дикими животными или грызунами, предупреждает врач-рабиолог травматологической поликлиники ОКБ №2 Андрей Вялков.

Методов лечения бешенства нет, и если запустить болезнь хотя бы до первой стадии, то все закончится летальным исходом. Спастись от болезни помогут только прививки, а их эффективность зависит от времени обращения, поэтому тюменцам рекомендуют как можно быстрее после укуса приехать к медикам.

При укусах в области рук, ног, живота, тазового пояса взрослым нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 73, стр. 3). Детям при такой же локализации укусов – в травмпункт приемного отделения детского стационара ОКБ №2 (ул. Мельникайте, 75, корпус 2). Если раны от укусов животного располагаются на лице, волосистой части головы, то и взрослым, и детям нужно обращаться в травмпункт приемного отделения ОКБ №2, поскольку в таком случае пациентам показаны осмотры таких врачей, как челюстно-лицевой хирург и нейрохирург.

После осмотра и обработки ран после укуса животного пациенту сделают прививку от столбняка и направят на прием к рабиологу. Врач-рабиолог собирает анамнез, выясняет обстоятельства получения травмы и на основании полученных данных принимает решение о проведении либо не проведении вакцинации против бешенства (6 уколов в течение 3 месяцев), пишет "Комсомольская правда – Тюмень".