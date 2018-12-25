ТюмГУ предлагает иностранным абитуриентам бесплатное обучение по магистерским программам

ТюмГУ стал соорганизатором международной олимпиады для иностранных абитуриентов, которая дает им уникальный шанс бесплатно учиться на лучших российских магистерских программах.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза, ТюмГУ предлагает для иностранных граждан флагманские магистерские программы Института социально-гуманитарных наук и Школы перспективных исследований ("Цифровая культура и медийное производство"), Института экологической и сельско-хозяйственной биологии ("Биологическая безопасность растений") и другие по профилям биология, филология и лингвистика.

К примеру, на магистерскую программу "Биобезопасность растений" Института X-Bio в этом году уже зачислено 33% иностранных граждан от общего количества поступивших. Принять участие в олимпиаде может гражданин любой страны, кроме России, имеющий диплом бакалавра или заканчивающий обучение по программам бакалавриата в 2019 году. Все этапы отбора проводятся онлайн. Подать заявку можно до 31 января.