В ТюмГУ появились чайные экзамены

16:49 24 декабря 2018
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utmn.ru

В ТюмГУ начались чайные экзамены. Вместо традиционных билетов студенты выбирают один из двадцати предоставленных сортов чая. Его следует правильно заварить, опознать и рассказать, что делает его уникальным.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, экзаменам предшествовали теоретические занятия по истории чаепития и мастер-классы от чайных мастеров. Чайный курс стал популярным среди студентов и, возможно, уже в следующем году войдет в число элективов.

Среди предлагаемых сортов – редкие Телохань (один из прародителей чая в этой категории), органический непальский и Алишань gaba с повышенным содержанием гаммааминомасляной кислоты.

"Конечно, главный критерий испытания заключается не в определении сорта чая, – говорит координатор проекта, сотрудник Института биологии ТюмГУ Сергей Артеменко. – Важно оценить умения экзаменующегося, его ориентацию в посуде, уверенность в действиях, внимание к воде и напитку. Нам нужно увидеть, что в процессе обучения ребята реально стали мастерами чайной церемонии".

Теги: ТюмГУ
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