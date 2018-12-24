В ТюмГУ появились чайные экзамены

В ТюмГУ начались чайные экзамены. Вместо традиционных билетов студенты выбирают один из двадцати предоставленных сортов чая. Его следует правильно заварить, опознать и рассказать, что делает его уникальным.

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, экзаменам предшествовали теоретические занятия по истории чаепития и мастер-классы от чайных мастеров. Чайный курс стал популярным среди студентов и, возможно, уже в следующем году войдет в число элективов.

Среди предлагаемых сортов – редкие Телохань (один из прародителей чая в этой категории), органический непальский и Алишань gaba с повышенным содержанием гаммааминомасляной кислоты.