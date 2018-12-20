Тюменцы могут выиграть билеты на "Фикси-шоу" в "Афише Тюмень"

Фото с сайта https://ktokuda.top

Бесплатные билеты на представление могут получить подписчики проекта "Афиша Тюмень|КтоКуда72" в социальных сетях "ВКонтакте" и Инстаграме.

Для участия в розыгрыше "ВКонтакте" необходимо быть подписчиком группы, сделать репост конкурсной записи. При репосте оставить комментарий, состоящий минимум из трёх слов, под постом в группе и на своей странице. Одного победителя объявят 29 декабря.

Для участия в Инстаграме подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев не ограничено, но повторять одних и тех же друзей нельзя. Один победитель станет известен 28 декабря.

Счастливчики получат приглашения на двоих на "Фикси-шоу", которое состоится 4 января в 11:00 и 14:00 в ДК "Железнодорожник".

Прямиком из приборов на сцену выйдет весь класс фиксиков, а также – впервые! – Мася и Папус. Новый увлекающий сюжет с невиданными злодеями и великолепной восьмёркой фиксиков, абсолютно живых, но так похожих на мультяшных!

Проект "Афиша Тюмень|КтоКуда72" рассказывает о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фото и видеоотчеты с мероприятий, анонсы, рецензии, киноновинки, а также принять участие в розыгрыше бесплатных билетов.