Тюменские студенты придумали онлайн-сервис по выгулу чужих собак

Первый в России online-сервис для выгула собак разработали студенты Тюменского государственного университета. Система Walkie-Doggiе напоминает современное такси, заказ которого осуществляется с помощью приложения. Сервис полезен и для владельцев четвероногих, и для тех, кто не против погулять с чужими питомцами, в том числе за деньги.

На Walkie-Doggiе хозяева собак, которые не могут погулять со своим питомцем из-за травмы, болезни, заргуженности или банальной лени, смогут оставить заявку на выгул, а дог-волкеры (от англ. walk – гулять) взяться за ее выполнение, сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Один из авторов проекта Дмитрий Строков отметил, что часть пользователей сервис заинтересует с финансовой точки зрения: "Возможность заработать появится у них после прохождения курсов и сдачи итогового теста".

В данный момент разрабатывается методика обучающих курсов из 4–7 занятий. "Но для нас всегда главным в работе будет безопасность животных, и, возможно, продолжительность курсов увеличится", – пояснил Строков.