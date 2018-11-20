Организаторы регионального конкурса "Золотой микрофон" продлили срок приема заявок

Фото: ДКиТ "Торфяник"

Таланты со всей России могут принять участие в региональном фестивале-конкурсе "Золотой микрофон". В этом году конкурс юбилейный и обещает быть интересным как для участников, так и для зрителей и членов жюри.

Прием заявок стартовал 8 октября, более 300 участников с разных регионов уже успели подать заявки. В этом году география конкурса расширилась, что позволит творческим людям наладить связи и перенять опыт большего числа коллег из разных регионов России.

Организаторы продлили срок приема заявок до 26 ноября. Конкурс пройдет по шести номинациям: вокал, театр, хореография, инструментальное исполнительство, художественное слово, цирковое искусство.

Фестиваль "Золотой микрофон" — ежегодное значимое событие в культурной жизни Тюмени. В силу различных творческих направлений и отсутствия ограничения по возрасту конкурс интересен как начинающим, так и профессиональным исполнителям. В поддержку последнего утверждения выступает солидный состав жюри конкурса.

Заполнить онлайн-заявку можно по ссылке. Подробная информация и новости о конкурсе в группе.