Бесплатные мероприятия в Тюмени 14–21 ноября

В течение ближайших семи дней Тюмень традиционно ожидает немало различных культурных мероприятий, в том числе — бесплатных! Это интересные концерты, мастер-классы, презентация фильма, воркшоп и многое другое. Подробнее — в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Лекции по корейскому языку в библиотеке

Когда: 14 ноября в 17:00, 16 ноября в 18:30

Где: Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева, конференц-зал , 1-й этаж, ул.Орджоникидзе, 59

14+

"Школа корееведа" — уникальный проект, который реализует Корейский центр ТюмГУ по изучению языка, культуры и традиций Республики Корея.

Лекция "Социальная политика и экономика стран Корейского полуострова" — 14 ноября, 17.00

Лекция "Языки Корейского полуострова" — 16 ноября, 18.30

Подробности: http://www.tonb.ru/activities_and_events/detail.php?ELEMENT_ID=15019&SECTION_ID=316

Акция по сбору "подарков" для животных приюта "Лучший друг"

Когда: 14–15 ноября

Где: Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ (Республики, 9 и Ленина, 23)

6+

Приближается 13 ноября — Всемирный день доброты, и #ДобровольцыТюмГУприглашают каждого неравнодушного человека совершать полезные дела, помогая кошкам и собакам приюта "Лучший друг"!

Каждый из пушистых друзей будет благодарен вам, если вы принесёте им в подарок:

– крупы (геркулесовая, пшённая, гречневая, пшеничная), макаронные изделия;

– консервированное мясо (говядина, курица, индейка, кролик);

– древесный наполнитель для кошек;

– препарат "Бактисубтил" для кота;

– ошейники для собак (25 и 30 см);

– игрушки.

Пожертвования можно будет оставить в специальных коробках для сбора, которые будут находиться на первых этажах корпусов.

Присоединяйтесь к участию в акции, зовите друзей и знакомых, приезжайте знакомиться с "лучшими друзьями" в приют и помните, что лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие!

Мастер-классы по актерскому мастерству от немецких режиссеров в рамках Российско-Германского культурного обмена

Когда: 14 и 15 ноября в 17:30

Где: СК "Зодчий", ул.Луначарского, 8

0+

В Тюмени состоится Российско-Германский культурный обмен в формате творческой лаборатории!

На мастер-классах:

- вы научитесь быть более открытыми и непосредственными

- узнаете секреты актерского мастерства немецких актеров

- обретете новые международные знакомства

- узнаете техники и приемы актерского мастерства немецкой театральной школы

- и ещё много интересного, о чем узнают уже только участники и зрители мастер-класса

Организатором фестиваля является театр-студия "Быть" при Тюменском индустриальном университете в лице руководителя и режиссёра коллектива - Артёма Васильева

Режиссеры и актеры свободных театров Германии во главе с президентом ассоциации любительских театров Германии примут участие в творческой лаборатории.

Подробности: https://vk.com/experience_to_be

Воркшоп по фотографии для волонтеров

Когда: 15 ноября в 18:00

Где: Механическая 31/1, Молодёжный центр "Город молодых"

16+

На воркшопе тюменцам расскажут, с чего начать фото-волонтерство, как быть фото-волонтером.

Что необходимо взять с собой?

- фотоаппарат (если есть);

- хорошее настроение;

Гостям обещают:

- дружескую атмосферу;

- продуктивность;

- чай и вкусняшки.

Подробности: https://vk.com/volonteers72

Лекция "PR стратегия стартапов"

Когда: 15 ноября с 17:00 до 19:00

Где: Тюменский Технопарк. ул.Республики, 142

Необходима регистрация

18+

Эксперт встречи: Татьяна Яковлева.

Основатель Московской школы PR, сооснователь и директор по развитию Toprater. com, экс-head of PR Ostrovok.ru, лектор Стартап Академии Сколково.

Привлекла насколько сотен тысяч долларов в проекты, в том числе из западных фондов.

В этой лекции разговор пойдет о том, как выстраивать эффективные PR-стратегии.

Сколько угодно можно говорить о том, с какими PR-инструментами работать, какие ключевые сообщения строить, как все это влияет на ваш бизнес, но пока вы сами не понимаете, зачем и куда идете — хорошей пиар-истории вокруг бренда не получится. У любого PR-специалиста должно быть четкое понимание целей, а также курса, которым он к этим целям идет.

Регистрация: http://shim72.ru/events/6153/

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