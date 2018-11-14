Бесплатные мероприятия в Тюмени 14–21 ноября

В течение ближайших семи дней Тюмень традиционно ожидает немало различных культурных мероприятий, в том числе — бесплатных! Это интересные концерты, мастер-классы, презентация фильма, воркшоп и многое другое. Подробнее — в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".
Лекции по корейскому языку в библиотеке
Когда: 14 ноября в 17:00, 16 ноября в 18:30
Где: Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева, конференц-зал , 1-й этаж, ул.Орджоникидзе, 59
14+
"Школа корееведа" — уникальный проект, который реализует Корейский центр ТюмГУ по изучению языка, культуры и традиций Республики Корея.
Лекция "Социальная политика и экономика стран Корейского полуострова" — 14 ноября, 17.00
Лекция "Языки Корейского полуострова" — 16 ноября, 18.30
Подробности: http://www.tonb.ru/activities_and_events/detail.php?ELEMENT_ID=15019&SECTION_ID=316
Акция по сбору "подарков" для животных приюта "Лучший друг"
Когда: 14–15 ноября
Где: Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ (Республики, 9 и Ленина, 23)
6+
Приближается 13 ноября — Всемирный день доброты, и #ДобровольцыТюмГУприглашают каждого неравнодушного человека совершать полезные дела, помогая кошкам и собакам приюта "Лучший друг"!
Каждый из пушистых друзей будет благодарен вам, если вы принесёте им в подарок:
– крупы (геркулесовая, пшённая, гречневая, пшеничная), макаронные изделия;
– консервированное мясо (говядина, курица, индейка, кролик);
– древесный наполнитель для кошек;
– препарат "Бактисубтил" для кота;
– ошейники для собак (25 и 30 см);
– игрушки.
Пожертвования можно будет оставить в специальных коробках для сбора, которые будут находиться на первых этажах корпусов.
Присоединяйтесь к участию в акции, зовите друзей и знакомых, приезжайте знакомиться с "лучшими друзьями" в приют и помните, что лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие!
Мастер-классы по актерскому мастерству от немецких режиссеров в рамках Российско-Германского культурного обмена
Когда: 14 и 15 ноября в 17:30
Где: СК "Зодчий", ул.Луначарского, 8
0+
В Тюмени состоится Российско-Германский культурный обмен в формате творческой лаборатории!
На мастер-классах:
- вы научитесь быть более открытыми и непосредственными
- узнаете секреты актерского мастерства немецких актеров
- обретете новые международные знакомства
- узнаете техники и приемы актерского мастерства немецкой театральной школы
- и ещё много интересного, о чем узнают уже только участники и зрители мастер-класса
Организатором фестиваля является театр-студия "Быть" при Тюменском индустриальном университете в лице руководителя и режиссёра коллектива - Артёма Васильева
Режиссеры и актеры свободных театров Германии во главе с президентом ассоциации любительских театров Германии примут участие в творческой лаборатории.
Подробности: https://vk.com/experience_to_be
Воркшоп по фотографии для волонтеров
Когда: 15 ноября в 18:00
Где: Механическая 31/1, Молодёжный центр "Город молодых"
16+
На воркшопе тюменцам расскажут, с чего начать фото-волонтерство, как быть фото-волонтером.
Что необходимо взять с собой?
- фотоаппарат (если есть);
- хорошее настроение;
Гостям обещают:
- дружескую атмосферу;
- продуктивность;
- чай и вкусняшки.
Подробности: https://vk.com/volonteers72
Лекция "PR стратегия стартапов"
Когда: 15 ноября с 17:00 до 19:00
Где: Тюменский Технопарк. ул.Республики, 142
Необходима регистрация
18+
Эксперт встречи: Татьяна Яковлева.
Основатель Московской школы PR, сооснователь и директор по развитию Toprater. com, экс-head of PR Ostrovok.ru, лектор Стартап Академии Сколково.
Привлекла насколько сотен тысяч долларов в проекты, в том числе из западных фондов.
В этой лекции разговор пойдет о том, как выстраивать эффективные PR-стратегии.
Сколько угодно можно говорить о том, с какими PR-инструментами работать, какие ключевые сообщения строить, как все это влияет на ваш бизнес, но пока вы сами не понимаете, зачем и куда идете — хорошей пиар-истории вокруг бренда не получится. У любого PR-специалиста должно быть четкое понимание целей, а также курса, которым он к этим целям идет.
Регистрация: http://shim72.ru/events/6153/
Больше бесплатных мероприятий здесь.
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