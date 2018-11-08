Тюменский госуниверситет сохранил свои позиции в Проекте 5-100

Тюменский государственный университет вошел в первую группу победителей Проекта 5-100 по решению Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, Совет рекомендовал Министерству науки и высшего образования России продолжить оказание государственной поддержки всем вузам-победителям – 21 университету – участнику Проекта 5-100.
"Конкуренция в проекте усиливается. Каждый год становится сложнее сохранять свои позиции. Ряд вузов стабильно демонстрирует хорошую динамику. При этом изначально они имели гораздо более существенные заделы в исследованиях, нежели мы. С учетом состоявшейся защиты ТюмГУ сконцентрирует усилия на более серьезном взаимодействии с научными организациями системы РАН, а также на кооперации с высокотехнологичными компаниями для ускорения процессов трансфера знаний и технологий. Ключевые задачи для университета остаются прежними – повышение качества образования и исследований", – прокомментировал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
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